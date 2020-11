Ragazza investita, fiori sul luogo dell'incidente

Alcuni mazzi di fiori e un palloncino rosso a forma di cuore sono stati lasciati questa mattina sulla rotonda Zucchi di Castenaso, nel Bolognese, nel punto dove ieri sera è morta la 19enne Irene Boruzzi, travolta da un automobilista 45enne risultato ubriaco. I funerali della studentessa sono stati fissati per domani, sabato 13 novembre, mattina alle 11, nella chiesa Madonna del Buon Consiglio della cittadina. La cerimonia funebre si svolgerà in forma privata, nel rispetto delle normative per il Covid-19, ma in concomitanza con il funerale i commercianti di Castenaso abbasseranno la serranda per 15 minuti in segno di lutto.