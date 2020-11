Coop: rigenerazione urbana e inclusione a 'Cosa sarà'

(ANSA) - BOLOGNA, 13 NOV - Un centro civico, in periferia a Bologna, che accanto al supermercato Coop ospita anche associazioni e spazi per progetti di teatro dedicati ai richiedenti asilo e a chi è appena arrivato sotto le Due Torri.

Locali aperti al quartiere e "diventati un vero punto di riferimento per tutti". E' stato il presidente del Quartiere Navile di Bologna, Daniele Ara a raccontare uno speciale progetto di rigenerazione urbana all'evento di Coop Italia 'Cosa sarà'.

L'appuntamento, per guardare al domani ragionando su temi come la sostenibilità, l'ambiente e le città, ha incluso anche il resoconto di quanto accaduto in zona Corticella dove "accanto a uno storico supermercato Coop, vero punto di riferimento per la comunità - ha spiegato Ara - sono sorti altri spazi per nuovi e inclusivi progetti. Quando il punto vendita è diventato 'smart' e Coop ha scelto di rimodulare gli spazi, il centro civico è stato ripensato. Ora ospita la sede di Legambiente Emilia-Romagna, una pubblica assistenza, la prima nata nel quartiere, e anche Cantieri Meticci, associazione che si dedica a progetti di teatro per i migranti, coinvolgendoli in progetti inclusivi e formativi. Un centro civico diventato per tutti i residenti una vera risorsa". (ANSA).