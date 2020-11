F1: confermato Gp del Brasile a Interlagos fino al 2025

(ANSA) - SAN PAOLO, 12 NOV - L'autodromo di Interlagos ospiterà gare di F1 anche per i prossimi cinque anni. Lo ha annunciato oggi il governatore dello stato brasiliano di San Paolo, Joao Doria, rivelando che, dal 2021, il Gp del Brasile si chiamerà Gp di San Paolo.

Il contratto era in scadenza alla fine dell'anno. "Sono orgoglioso di annunciare che la Formula 1 ha appena rinnovato il contratto per disputare Gp nell'autodromo di Interlagos fino al 2025. Il contratto è stato firmato dal sindaco Bruno Covas e dalla Liberty Media, che detiene i diritti della Formula 1", ha detto Doria, in conferenza stampa.

Il rinnovo segna una vittoria del governatore Doria nei confronti del presidente Jair Bolsonaro, suo rivale politico, che voleva trasferire il Gp del Brasile a Rio de Janeiro in un autodromo che, però, non è stato ancora costruito. (ANSA).