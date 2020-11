Covid: sindaco Ferrara si scaglia contro video 'negazionista'

Il sindaco leghista di Ferrara, Alan Fabbri, si scaglia contro "un video indecente, folle, che manca di rispetto ai malati, alle loro famiglie, ai medici", pubblicato "sulla pagina 'Ferrara ri-Nasce', gestita da elementi di Forza Nuova", sottolinea il primo cittadino, dove si vede l'area di pre-triage dell'ospedale di Cona: un video girato per sottolineare la 'tranquillità' della situazione sanitaria.

Fabbri, come riportato dalle pagine locali de Il Resto del Carlino e pubblicato oggi sul suo profilo Facebook, fa sapere che chiederà "sicuramente la chiusura della pagina, perché oltre a diffondere falsità sul nostro ospedale, riprende anche lo stesso nome del progetto che abbiamo scelto per promuovere bellezza e positività della nostra città". 'Ferrara Ri-Nasce', infatti, richiama l'iniziativa 'Ferrara Rinasce' che il Comune ha intrapreso per il rilancio del sistema locale. "Questo non è il momento di giocare a fare i complottisti o di far propaganda.

Ve l'ho detto più di una volta - scrive Fabbri - per affrontare al meglio questa situazione serve lucidità. Il Covid c'è, gli ospedali su tutto il territorio nazionale sono in sofferenza e anche il nostro lavora incessantemente per continuare ad erogare al meglio tutti i servizi", sottolinea il sindaco ferrarese.