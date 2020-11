Covid: in E-R 2.402 nuovi contagi e 49 morti

Sono 2.402 i contagi registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, individuati sulla base di 20.310 tamponi. Si contano 49 morti, fra loro un uomo di 43 anni a Modena, e il numero dei ricoverati continua ad aumentare. Circa la metà dei nuovi positivi, 1.264, sono persone asinotmatiche, prevalentemente individuate con attività di contact tracing. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 228 (+6 rispetto a ieri), 2.094 quelli in altri reparti Covid (+22), mentre il 95% circa degli attualmente positivi è in isolamento domiciliare perché non richiede cure ospedaliere.

Le 49 vittime sono perlopiù over 70 anche se si contano vittime più giovani: un 43enne a Modena, ma anche tre uomini fra i 63 e i 65 anni a Bologna, Modena e Parma. Circa la metà delle vittime, 26, si sono registrate a Bologna, 13 a Modena, tre a Ferrara, due a Parma e Ravenna, una a Cesena, Rimini e Piacenza.