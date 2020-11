Arresto Genovese: ascoltati testimoni su feste

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Sono in corso in queste ore, e proseguiranno anche nei prossimi giorni, le audizioni, da parte di investigatori e inquirenti, di persone presenti alle feste di Alberto Genovese. Tra i testimoni ragazze e persone dell'entourage dell'imprenditore finito in carcere venerdì scorso per aver stuprato una 18enne in un festino a base di droga il 10 ottobre. Verifiche anche sulla persona che in alcune testimonianze era indicato come il "braccio destro" dell'imprenditore. E ci sarà presto uno scambio di atti tra le Procure di Milano e Bologna dopo che sono emersi collegamenti tra l'indagine milanese e quella emiliana chiamata 'Villa Inferno'. (ANSA).