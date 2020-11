Lamborghini festeggia il 50/o anniversario della Jarama Gt

Lamborghini celebra quest'anno il 50/o anniversario della Jarama Gt, presentata per la prima volta al Salone di Ginevra del Marzo del 1970. La Jarama, il cui nome deriva da una zona collocata a nord di Madrid famosa per i suoi allevamenti di tori da combattimento, è l'ultima evoluzione del concetto di berlinetta granturismo 2+2 della Casa, con motore anteriore 12 cilindri, 4 litri.

La produzione della Jarama, dal Salone di Ginevra del 1972, si arricchisce della versione Jarama Gts, con potenza di 365 cavalli, caratterizzata da una presa d'aria trasversale sul cofano motore e due uscite aria dietro ai passaruota anteriori.

La Jarama, di cui verranno prodotte 328 unità in totale, è un modello importante nella storia Lamborghini, non solo per la bellezza, ancora oggi, 50 anni dopo, della linea leggera ed aggressiva, ma perché è stata l'ultima granturismo con motore anteriore proposto dalla Casa di Sant'Agata Bolognese. Da lì in poi, eccezion fatta per i Super Suv Lm 002 e Urus, le Lamborghini avranno solo il motore posteriore. (ANSA).