Giorgio Tesi Group socio sostenitore di KilometroVerdeParma

(ANSA) - PARMA, 11 NOV - Il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, impegnato a creare nuovi boschi perenni in tutto il territorio di Parma e provincia, ha accolto un nuovo socio sostenitore, Giorgio Tesi Group, azienda di Pistoia tra i maggiori player europei nel settore del florovivaismo.

Da sempre impegnata in progetti finalizzati alla tutela ambientale e alla creazione di spazi verdi per la collettività, Giorgio Tesi Group porta in dota al Consorzio una expertise cinquantennale nel mondo green. Decisivo ai fini dell'ammissione è stato il costante impegno dell'azienda in progetti finalizzati alla tutela ambientale e alla creazione di spazi verdi destinati alla collettività.

"C'è una congruenza assoluta - afferma Maria Paola Chiesi, presidente del Consorzio - tra la policy ambientale dell'azienda toscana e il progetto di rimboschimento di tutta l'area parmense. Il nostro raggio d'azione rimane focalizzato su Parma, con l'obiettivo sfidante di mettere a dimora almeno 15mila piante entro marzo 2021".

"Crediamo fortemente - aggiunge Fabrizio Tesi, legale rappresentante di Giorgio Tesi Group - nell'importanza della valorizzazione del verde come bene comune per il miglioramento della qualità della nostra vita e di quella delle generazioni più giovani". (ANSA).