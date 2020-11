Covid: slitta a domani ordinanza E-R anti-assembramenti

(ANSA) - BOLOGNA, 11 NOV - Slitta con ogni probabilità a domattina, ed entrerà in vigore da venerdì, l'ordinanza della Regione Emilia-Romagna per limitare gli assembramenti e per inasprire le restrizioni previste dal fatto di essere in 'zona gialla', quella con le misure più blande, valide per tutto il territorio nazionale.

Il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini si sta confrontando con i colleghi di Veneto e Friuli Venezia Giulia per definire misure omogenee. Si sta ragionando su questioni come le strade dello shopping, i cosiddetti 'parchi commerciali' (che erano sfuggiti per un interpretazione del dpcm alla chiusura dei centri commerciali) ma anche sulla modulazione degli orari di bar e ristoranti.

Venerdì sono attesi anche i dati del monitoraggio della cabina di regia del ministero della Salute: se i numeri si dovessero aggravare (come quello dei ricoveri, in costante aumento nelle ultime settimane) non è escluso che venga preso in esame un passaggio dell'Emilia-Romagna in una fascia con restrizioni più severe. (ANSA).