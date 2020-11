Covid: A Ferrara più tamponi con drive through dell'esercito

A Ferrara si amplia la possibilità di effettuare tamponi grazie all'apporto dell'esercito, che ha allestito alla cittadella della salute San Rocco un'area coperta dove transiteranno in auto gli utenti che dovranno sottoporsi ai prelievi (drive through) e diverse postazioni da campo per il personale di servizio. L'allestimento delle nuove postazioni straordinarie per tamponi è previsto nell'ambito dell'operazione nazionale 'Igea'.

Le strutture sono attive da oggi e sono state inaugurate questa mattina alla presenza del sindaco Alan Fabbri, del comandante del reggimento Genio ferrovieri Emilio Giglio e del direttore generale dell'Ausl di Ferrara Monica Calamai.

L'aumento della capacità porterà, a regime, a 600 tamponi al giorno, 400 circa quelli 'lavorati' dalla struttura sanitaria e 200 dall'esercito. Nel complesso, su tutta la provincia, contando anche gli altri drive through di Cento e Comacchio e l'attività degli ospedali, i test quotidianamente effettuabili sul territorio sono circa 1.400.

L'esercito gestirà il presidio di Ferrara con un assetto composto da un medico, due infermieri, una squadra di movieri con funzioni di supporto e logistica e una di disinfettori. Inoltre quotidianamente verrà garantito il trasporto dei tamponi raccolti verso i laboratori dell'ospedale di Cona, dove verranno processati.