Dpcm: ancora 30 sanzioni in controlli Cc nel Bolognese

Amici in auto senza mascherina, gruppi di giovani assembrati al parco, persone che violano il 'coprifuoco'. Sono state una trentina le persone sanzionate dai Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna nel weekend appena trascorso, nel corso di vari servizi di prevenzione Covid che hanno portato all'identificazione di 1.143 persone e al controllo di 749 veicoli e 196 esercizi pubblici.

Tra le persone sorprese in giro dopo l'orario consentito, c'è stato un uomo fermato in auto alle tre di notte a Casalecchio di Reno che ha tentato di giustificarsi dicendo di essere diretto a un supermercato. Un'altra decina di automobilisti sono stati sanzionati per il mancato utilizzo della mascherina, che dovevano indossare perché in compagnia di passeggeri non conviventi.

A Sasso Marconi, cinque ragazzi sono stati multati perché si erano ritrovati in un parco e non indossavano la mascherina.

Sanzionati anche i gestori di due attività commerciali: il titolare di un alimentari non aveva esposto il cartello obbligatorio riportante il numero massimo di clienti ammessi contemporaneamente nel locale, un altro esercente stava al bancone in presenza di un cliente, senza indossare la mascherina.

Ad Anzola Emilia, una multa è scattata per quattro automobilisti che avevano fatto salire in macchina prostitute senza indossare la mascherina.