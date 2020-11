Covid: in E-R 2.025 nuovi casi, crescono i ricoveri

(ANSA) - BOLOGNA, 09 NOV - Sono 2.025 i nuovi positivi al Covid in Emilia-Romagna, a fronte di 12.471 tamponi fatti, un numero inferiore alla media come sempre avviene nei fine settimana. Si registrano otto morti e continuano a crescere i ricoverati.

I casi di positività, sono in leggero calo rispetto a ieri, ma mancano quelli della provincia di Ferrara che non li ha forniti per problemi informatici. Di questi sono 829 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Crescono però i ricoveri: sono dieci in più di ieri, per un totale di 204, quelli in terapia intensiva, 1.939 (+103) negli altri reparti Covid. Il 94,6% dei casi attivi non necessitano cure ospedaliere.

I morti, di età compresa fra i 53 e gli 89 anni, sono stati tre in provincia di Modena, due a Rimini, uno a Parma, Bologna e Forlì-Cesena. (ANSA).