Gattini buttati in cassonetto nel Bolognese, salvati da Vvf

(ANSA) - BOLOGNA, 07 NOV - Cinque gattini di cui qualcuno si voleva disfare buttandoli tra i rifiuti sono stati salvati questa mattina dai Vigili del Fuoco di Bologna. Dopo una segnalazione, i pompieri sono intervenuti in via Fiorentina a Medicina, nel Bolognese, per recuperare gli animali, abbandonati in un sacchetto all'interno di un cassonetto dell'immondizia. I gattini, nati da qualche giorno, sono stati affidati al gattile di Medicina. (ANSA).