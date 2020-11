Non approva il fidanzato figlia e la minaccia con manganello

Non condivide la frequentazione della figlia minorenne con il fidanzato, padre del bambino che lei aspetta, e in uno scatto di rabbia ha minacciato la ragazza e anche un infermiere con un manganello. E' successo in un poliambulatorio nella zona di San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, dove i Carabinieri sono intervenuti e hanno denunciato un uomo di 46 anni, italiano, per violenza privata, minaccia aggravata a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi.

A chiamare il 112 è stato un infermiere 57enne che lavora nella struttura dell'Ausl dove la ragazza andata a fare una visita. Poco prima l'infermiere aveva preso le difese della giovane paziente in stato di gravidanza, aggredita da suo padre che impugnava un manganello telescopico. L'uomo aveva poi minacciato anche l'infermiere perché si era intromesso. I militari hanno raggiunto l'ambulatorio e trovato il 46enne, già con precedenti di polizia, in possesso dell'attrezzo, che è stato sequestrato. Secondo quanto è stato ricostruito, il padre avrebbe spiegato di disapprovare il fidanzato della figlia, ritenendolo 'poco raccomandabile'.