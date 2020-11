Cinema: Festival Porretta, 19/a edizione sarà in streaming

(ANSA) - BOLOGNA, 05 NOV - La 19/a edizione del Festival del cinema di Porretta Terme (Bologna), in programma dall'1 all'8 dicembre, è confermata interamente in streaming, grazie alla piattaforma Mymovies.com. Una nuova dimensione, quella online, che doveva costituire solamente una parte del Festival, ma a seguito dell'aggravarsi della situazione pandemica gli organizzatori sono stati costretti a rinunciare ad una edizione in presenza.

Il tradizionale percorso monografico sarà dedicato a Marco e Antonio Manetti, meglio conosciuti come i Manetti Bros, con un webinar e un film on line. Confermato, nonostante le scuole secondarie di secondo grado siano in modalità Dad, anche il premio della giuria giovani, ridotto per motivi logistici nel numero dei componenti a 20 studenti. Restano parte del programma del Festival, la mostra fotografica dedicata a Giulietta Masina volto immagine di quest'anno (inaugurazione e visione on line domenica 29 novembre), la seconda edizione del Premio Petri, il Concorso 'Fuori dal giro', 'uno sguardo altrove' e la possibilità di vedere 'Fuga' di Pablo Larraín. Per arricchire l'offerta on line si aggiungono le proiezioni di film del passato come, per la serie 'Documentari maltrattati, 'Via Tasso' di Luigi Di Gianni, pellicola vincitrice a Porretta nel 1960.

(ANSA).