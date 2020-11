Dpcm: sindaco Ravenna, porta Tomba di Dante rimane aperta

"Le Celebrazioni dantesche non si fermano, la porta della Tomba di Dante rimane aperta e continua la Lettura perpetua": il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, annuncia che "nel rispetto dell'ultimo Dpcm, che sospende l'apertura al pubblico dei musei e dei luoghi della cultura, con profondo dispiacere da domani chiuderemo tutte le mostre e le esposizioni in corso, ma non intendiamo in nessun modo chiudere le Celebrazioni per il VII centenario della morte del Poeta".

Per questo motivo - spiega - "in virtù del suo grande valore simbolico abbiamo scelto di mantenere aperta la porta della Tomba di Dante, davanti alla quale chi lo vuole potrà continuare a vivere un momento di ricordo e di raccoglimento nel nome del Sommo poeta". Proseguirà anche, secondo la programmazione, la Lettura perpetua della Commedia davanti alla Tomba, alla quale è possibile partecipare anche in diretta streaming alle 17 di ogni giorno sulla pagina Facebook 'Ravenna per Dante'.

"Sono consapevole - afferma il sindaco - che anche noi in questo momento stiamo attraversando una 'selva oscura', ma non smettiamo di credere nella Cultura e nel suo ruolo fondamentale nell'aiutarci ad orientarci e a superare queste difficili circostanze, sostenendo e nutrendo la mente e lo spirito di ognuno di noi".