Lamborghini presenta Huracan EVO Fluo Capsule

Automobili Lamborghini presenta la Huracán EVO Fluo Capsule, nuova collezione di colori brillanti e decisi pensata per la supersportiva V10, che propone esterni in vernice opaca e opzioni complementari per finiture e colori interni.

Ispirandosi alla tradizione delle vivide cromie che da sempre contraddistinguono le forme e le linee dei modelli Lamborghini, la Huracán EVO Fluo adotta uno schema bicolore per gli esterni che sottolinea il carattere dinamico della vettura e la sua personalità su strada. Cinque configurazioni per esterni e interni in Verde Shock, Arancio Livrea, Celeste Fedra, Arancio Dac e Giallo Clarus si combinano con tetto, paraurti anteriore e minigonne laterali in nero opaco. I nuovi colori fluo sono ripresi in alcuni dei dettagli dei componenti in nero opaco, come il tratto colorato che attraversa gli specchi retrovisori neri e le linee che percorrono verticalmente lo splitter posteriore, conferendo alla vettura un tocco sportivo senza rinunciare allo stile.

Per gli interni in total black, in alternativa ai sedili comfort di serie, sono disponibili come optional nuovi sedili sportivi in Alcantara o in pelle Unicolor con finitura Sportivo EVO. La copertura del pulsante Start & Stop e lo scudo Lamborghini ricamato sul poggiatesta sono rifiniti con uno dei cinque nuovi colori fluorescenti, riprendendo la tonalità degli esterni. La Huracán EVO Fluo Capsule è disponibile per Huracán EVO MY 2021.