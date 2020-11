Covid: Sassuolo, sono tre i positivi tra i calciatori

(ANSA) - SASSUOLO, 03 NOV - Attualmente nel Sassuolo sono tre i positivi al Covid-19 tra i calciatori, più due membri dello staff. Lo chiarisce il club, spiegando che i giocatori sono Filip Djuricic, Lukas Haraslin e Federico Ricci. Quest'ultimo è emerso negli ultimi test, con doppio tampone: è asintomatico e in isolamento. Per Jeremy Toljan l'ultimo tampone di controllo ha dato esito negativo. Il giocatore è guarito e, da domani, non sarà più sottoposto al regime di isolamento. (ANSA).