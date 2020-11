Covid: gara d'auto non autorizzata, multati organizzatori

In barba alle norme anti Covid avevano allestito una gara di auto e moto, con tanto di premiazione per i piloti (seppur in assenza di pubblico), in un circuito della provincia di Ferrara. Per questo motivo gli organizzatori dell'evento sportivo, che si è svolto nell'ultimo weekend, senza le necessarie autorizzazioni, sono stati sanzionati dalla Guardia di finanza di Ferrara.

I gestori, sottolineano le fiamme gialle, avevano sponsorizzato la manifestazione sportiva attraverso i loro canali social, ma l'evento, come stabilito dal Dpcm del 24 ottobre, non era stato calendarizzato e autorizzato dalla federazione di appartenenza, in questo caso l'Aci, secondo i protocolli approvati per le competizioni di interesse nazionale.

Da qui la sanzione (peraltro già pagata) che va da un minimo di 400 euro ad un massimo di mille euro, mentre l'attività rimarrà sospesa per cinque giorni, in attesa di ulteriori provvedimenti.