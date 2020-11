Teatro Pavarotti Modena, online concerti Beeethoven

L'appuntamento con la stagione concertistica al Teatro Comunale 'Luciano Pavarotti' di Modena previsto per giovedì 5 novembre si terrà, nonostante la chiusura al pubblico, e sarà visibile in diretta streaming dal canale YouTube del Teatro. Il lungo programma, diviso in due parti, con inizio alle 17.30 e alle ore 21, prevede i cinque Concerti per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven interpretati dal pianista Alexander Lonquich nella doppia veste, secondo la prassi storica, di solista e direttore, qui alla guida dell'Orchestra da Camera di Mantova.

La manifestazione si tiene in omaggio al 250esimo anniversario dalla nascita del compositore tedesco (ANSA).