Aeroporti: Emirates riprende a volare su Bologna

La compagnia Emirates ha ripreso a volare su Bologna, uno dei suoi quattro gateway in Italia, i cui collegamenti sono stati inaugurati cinque anni fa, il 3 novembre del 2015. Il Boeing 777-300 ER impiegato sulla tratta è atterrato oggi, alle 12.40, sulla pista dell'aeroporto Marconi, ricevendo il saluto con i cannoni ad acqua e segnando ufficialmente la ripresa dei servizi per il capoluogo emiliano.

I collegamenti di Emirates tra Bologna e Dubai saranno attivi il venerdì e la domenica, con il volo EK093 che parte da Dubai alle 8.55 per arrivare, appunto, a Bologna alle 12.40. Il volo EK094 decolla dal capoluogo emiliano alle 14.30 per arrivare a Dubai alle 23.20. Inoltre, a partire dal 18 novembre verrà introdotta un'ulteriore frequenza giornaliera che, con gli stessi orari, verrà operata il mercoledì. (ANSA).