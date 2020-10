Covid: nuovi contagi oltre quota duemila in E-R, 19 morti

Sfonda quota duemila l'aumento giornaliero dei casi di coronavirus in Emilia-Romagna: nelle ultime 24 ore sull'altrettanto cifra record di quasi 19mila tamponi sono state rilevate 2.046 positività. Età media 44 anni. Di queste, 963 sono persone asintomatiche individuate nelle attività di screening regionale e di contact tracing. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 10,8%.

In regione aumenta il numero delle vittime: 19 da ieri, tutti ultraottantenni e ultranovantenni tranne due, una donna di 73 anni in provincia di Ferrara e un uomo di 65 anni a Cesena. Aumentano le persone ricoverate negli ospedali: altri sei pazienti nelle terapie intensive, per un totale di 125, e altri 66 nei reparti Covid (1.223).

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 481 nuovi casi, poi Reggio Emilia (367) Modena (322). I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 23.213 (1.794 in più di quelli registrati ieri).