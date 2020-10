Covid: F1; Wolff, se chiudono confini stagione non finisce

(ANSA) - IMOLA, 31 OTT - "La situazione sta diventando più difficile. La F1 non mette nessuno in pericolo finché restiamo nel nostro microcosmo, ma non possiano ignorare che il numero di casi di positivi al Covid aumenta rapidamente in ogni paese". A margine delle prove del Gp dell'Emilia di F1, il boss del Team Mercedes Toto Wolff esterna le proprie preoccupazione relative al finale di stagione: per Wolff c'è il rischio che la stagione non finisca. "Ad un certo punto - dice ancora - i leader di questi paesi potrebbero decidere di chiudere i confini, e questo complicherebbe i nostri programmi".

Vista la situazione, e anche i tempi lunghi che ci vorranno per un vaccino, Wolff è perplesso anche sul fatto che il Mondiale 2021 abbia in calendario 23 gran premi in varie parti del mondo. "Case Carey (patron della F1 n.d.r.) ci ha assicurato che non cambia nulla - dice Wolff - e che il calendario rimane lo stesso. Ma anche che, con l'evolversi della pandemia, nessuno sa dire cosa succederà fra un mese".

Dopo Imola alla fine del Mondiale di F1 mancheranno quattro gare: il Gp della Turchia del 15 novembre, quello del Bahrain del 29 novembre, quello di Sakhir del 6 dicembre e quello di Abu Dhabi del 13 dicembre. (ANSA).