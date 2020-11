Calcio: Liverani, tantissime difficoltà in questo mese

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - "Visto il minuto del gol c'è un po' di rammarico, ma noi abbiamo fatto la partita che in questo momento possiamo fare. Le difficoltà in questo mese e mezzo sono state veramente tantissime. Speriamo che questo periodo ci passi e ci permetta di lavorare nei prossimi mesi con serenità". Lo ha detto il tecnico del Parma Fabio Liverani, commentando a Sky il pareggio per 2-2 contro l'Inter. "Siamo una squadra in grande difficoltà e col Covid le difficoltà diventano ancora più grandi. Credo che i ragazzi stiano facendo qualcosa di eccezionale, si stanno applicando al massimo. Gervinho? Ha fatto vedere le sue qualità, dobbiamo accenderlo di più durante i 90 minuti", ha concluso. (ANSA).