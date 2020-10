Musei: donati a Bologna 16 manufatti provenienza colombiana

I Musei Civici d'Arte Antica-Istituzione Bologna Musei sono i destinatari di una donazione di 16 antichi manufatti in ceramica di provenienza colombiana da parte dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Bologna.

Già oggetto di un sequestro penale per violazione dei divieti all'importazione di beni culturali e di un lungo e complesso iter giudiziario - spiega una nota del Comune - i reperti individuati e censiti sono stati consegnati dall'Amministrazione dei servizi doganali del capoluogo emiliano previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria competente.

L'atto di donazione consente un prezioso incremento del patrimonio precolombiano già conservato al Museo Civico Medievale di Bologna con gli oggetti andini dalla collezione di Pelagio Palagi.

Restituiti alla fruizione pubblica, i manufatti troveranno entro breve una collocazione all'interno del percorso espositivo del museo e rimarranno a disposizione per consultazioni con finalità di studio e ricerca, per lo sviluppo della conoscenza archeologica e antropologica delle società mesoamericane in epoca pre-ispanica. (ANSA).