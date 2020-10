Emilia Romagna Golf premiata ai World Awards 2020 a Dubai

'Emilia Romagna Golf', per la terza volta, è stato premiato come migliore tour operator italiano per l'incoming golfistico.

Il titolo di 'Italy's Best Inbound Golf Tour Operator' è stato assegnato al consorzio regionale che dal 1998 raggruppa i 23 campi da golf in Emilia-Romagna, dai 'World Golf Awards 2020' sulla base dei voti espressi dai più importanti addetti ai lavori del turismo golfistico e da appassionati golfisti in più di 129 paesi.

Il premio è stato consegnato il 29 ottobre al Park Hyatt Dubai (Emirati Arabi Uniti) nel corso della cerimonia della 7/a edizione dei 'World Golf Awards' che, ogni anno, celebra i migliori operatori del turismo golfistico internazionale. Il riconoscimento era stato assegnato a 'Emilia Romagna Golf' già altre due volte: in occasione delle edizioni 2015 e 2018.

Questo nuovo premio internazionale, ha commentato dell'Assessore alla Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio della Regione Emilia-Romagna Andrea Corsini "è la conferma della qualità delle proposte messe in campo e dell'impegno degli operatori della nostra offerta golfistica. La presenza in Emilia-Romagna di 23 campi da golf, uniti in un circuito, arricchisce la nostra offerta turistica, soprattutto sul piano della clientela internazionale".

L'offerta golfistica emiliano romagnola, conta 8.414 iscritti alla Federazione Italiana Golf. In regione sono presenti tredici campi a 18 buche, due campi a 27 buche (a Cervia e Formigine di Modena), otto i campi a 9 buche, a cui si aggiungono 11 tra campi pratica o promozionali.