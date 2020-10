Covid: nuovo record di contagi in E-R, sono 1.763

Sono in crescita i contagi in Emilia-Romagna: nelle ultime 24 ore sono stati 1.763, nuovo record, come avviene da giorni. Sono stati fatti 17.577 tamponi e più di un nuovo positivo su due (929) è asintomatico, 307 dei quali individuati grazie all'attività di contact tracing.

Si registrano undici morti, di età compresa fra i 78 e i 99 anni: tre nel Riminese e nel Parmense. Il numero di casi attivi sfonda quota 20mila (sono 21.421), ma calano i ricoverati in terapia intensiva che sono quattro in meno rispetto a ieri (119), mentre crescono quelli negli altri reparti Covid, che sono 1.157, 103 in più di ieri. La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 365 nuovi casi, quindi Bologna (343) e Reggio Emilia (246). (ANSA).