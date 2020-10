Aeroporti: Forlì torna a volare, riapre il 'Ridolfi'

(ANSA) - BOLOGNA, 29 OTT - Forlì, ricompare sulla mappa aeroportuale italiana e internazionale. In uno dei momenti più difficili per il settore del trasporto aereo, colpito duramente dall'emergenza Coronavirus, la città romagnola si ritrova a scommettere sul suo scalo, il 'Luigi Ridolfi,' a oltre sette anni dall'ultimo volo, datato 29 marzo 2013.

Ufficializzata, ieri, la piena operatività della struttura - con la consegna da parte dell'Enac dell'ordinanza che contiene il regolamento per la gestione da parte della società Forlì Airport' - la struttura romagnola vivrà il suo primo volo di linea il prossimo primo dicembre, quando un velivolo di Air Dolomiti decollerà da Monaco di Baviera alle 17.50 per poi atterrare a Forlì alle 19 e ripartire verso la città tedesca alle 19.40. (ANSA).