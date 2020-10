Si fa male nel bosco e passa tre notti all'addiaccio

(ANSA) - BOLOGNA, 28 OTT - Si erano perse le sue tracce domenica pomeriggo, quando era uscito per andare a tartufi assieme al suo cane nelle colline di Fognano, nel Ravennate.

L'uomo - un 57enne residente a Ravenna - è stato trovato vivo dopo tre giorni di ricerche dopo avere trascorso all'addiaccio due giorni e tre notti.

Tutto è iniziato quando è scivolato facendosi male a un ginocchio, un infortunio che gli ha impedito di proseguire. In zona non c'era copertura telefonica, ha cercato di urlare, ma nessuno lo sentiva. I familiari, non vedendolo rientrare, hanno dato l'allarme. Con lui è rimasto il suo cane che non lo ha mai abbandonato. Ha raccontato ai soccorritori che si scaldavano a vicenda durante le ore più fredde della notte. Per sua fortuna è caduto vicino a un fosso dove c'era acqua con cui ha potuto dissetarsi.

Le ricerche sono iniziate la sera stessa di domenica, tutta la zona è stata setacciata inizialmente dai vigili del Fuoco.

Lunedì la Prefettura di Ravenna ha allertato anche il soccorso alpino e speleologico di Monte Falco. Il giorno dopo è stato attivato anche il soccorso alpino della Guardia di Finanza - stazione dell'Abetone.

Oggi, attorno alle 13.45, un cacciatore lo ha sentito lamentarsi e lo ha visto, quindi è risalito fino a una casa dove ha chiamato il 118. Sul posto sono arrivati soccorso alpino, pompieri e carabinieri. E' stato chiamato l'elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso che lo ha recuperato e portato in ospedale a Ravenna. (ANSA).