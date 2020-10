Ambiente: a Cervia un convegno sulle foreste urbane

Dopo quella sanitaria, quella ambientale sarà la sfida più importante del secolo. Più della metà della popolazione mondiale vive oggi in aree urbane, che rappresentano solo il 2% della superficie terrestre ma che consumano circa il 75% delle risorse naturali. In questo contesto, le foreste urbane, giocheranno nei prossimi anni un ruolo sempre maggiore nella lotta ai cambiamenti climatici, ma non solo.

Per parlare del valore della foresta urbana, degli alberi più in generale e dei cambiamenti climatici, l'Amministrazione comunale di Cervia organizzato il convegno "La bellezza di vivere in una foresta urbana", che si terrà venerdì 30 ottobre in modalità a distanza (inizio ore 9.30).

Quindici interventi tenuti da docenti universitari, esperti in materie ambientali, in cui si parlerà di questi temi, che sarà possibile seguire in streaming su Facebook (in italiano) e su YouTube (in inglese).

Il convegno è organizzato con il Patrocinio di: Ministero dell'Ambiente, Regione Emilia-Romagna, Anci Emilia-Romagna, European Arboricultural Council, Parco Delta del Po, Green City Network, Pubblici Giardini e CerviaAmbiente,