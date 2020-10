Industria 4.0: a Bologna nasce la linea pilota di Bi-Rex

Il Competence Center Bi-Rex di Bologna ha inaugurato la sua linea pilota, allestita tra aprile e settembre 2020: si tratta del primo, tra gli otto centri di competenza nazionali istituiti nel 2018 dal governo con il piano Industria 4.0, ad esserne dotato.

La linea pilota si trova negli spazi dell'Opificio Golinelli destinati a Bi-Rex. Si tratta di una struttura dotata di tecnologie moderne e tradizionali per supportare la trasformazione digitale e aumentare il valore aggiunto della produzione aziendale. Sarà accessibile a pmi, grandi aziende e ricercatori. In questo modo, centri di ricerca e imprese potranno conoscere da vicino, vedendole in azione, le tecnologie dell'Industria 4.0 nelle aree di sviluppo Big Data, Additive Manifacturing, Robotica, Finitura e metrologia: le quattro aree di cui si compone la struttura, che è dotata di connettività 5G grazie a un'antenna indoor. In particolare, per le pmi - che rappresentano l'ossatura del sistema produttivo dell'Emilia-Romagna ma per le loro dimensioni hanno anche maggiori difficoltà a investire - si tratta di un ambiente in cui è possibile provare le tecnologie integrate e interconnesse proprie dell'Industria 4.0 prima di investire. (ANSA).