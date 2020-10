In scooter contro le auto in fila, morto nel Ferrarese

(ANSA) - BOLOGNA, 27 OTT - Un uomo di 54 anni è morto nel tardo pomeriggio di ieri per le gravi ferite di un incidente stradale nel Ferrarese, a Ripapersico di Portomaggiore. In sella ad uno scooter ha tamponato un'auto ferma in colonna, sulla statale Adriatica, intorno alle 19. Sono intervenuti i carabinieri e il 118, ma non c'è stato nulla da fare. La fila di auto era legata a lavori stradali, in un tratto con senso unico alternato. Illese le persone nell'auto tamponata. (ANSA).