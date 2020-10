Gattino abbandonato in cassonetto, salvato da Polizia e Vvf

Un gatto di pochi mesi che era stato abbandonato in un cassonetto è stato salvato questa mattina nel parcheggio dell'Eurospin di San Pietro in Casale, nel Bolognese. La Polizia Locale Reno Galliera è intervenuta dopo che alcuni addetti del supermercato si erano accorti della presenza di un micio all'interno di un cassonetto dei rifiuti, probabilmente abbandonato da qualcuno che se ne volva liberare.

Dato che l'animale non si faceva avvicinare facilmente, sono stati chiamati i Vigili del Fuoco volontari di San Pietro in Casale che hanno recuperato il gattino, messo in sicurezza in un trasportino e affidato alle cure di una volontaria. (ANSA).