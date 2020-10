Dpcm: Bonaccini 'evitare gazzarre e divisioni'

"Se la politica si mette a fare gazzarra, si arriva ad una situazione difficilmente gestibile.

Io accolgo e faccio mio l'appello del presidente Mattarella, bisogna evitare di dividersi". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna e delle Regioni Stefano Bonaccini, ad Agorà su Rai3. Per Bonaccini, bisogna "tenere il dibattito a un livello civile: c'è gente che sta male, bisogna aiutarla, e non dividersi". E va evitato "che qualcuno cavalchi la rabbia in maniera irresponsabile". (ANSA).