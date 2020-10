Cc arrestati: fissata l'udienza per il 17 dicembre

E' stata fissata per il 17 dicembre la prima udienza del processo per i sei carabinieri e i dieci pusher finiti nell'inchiesta 'Odysseus' che quest'estate ha azzerato la caserma Levante di Piacenza e portato ai clamorosi arresti, per gravi reati, di militari che vi prestavano servizio.

Il gip del tribunale piacentino ha infatti accolto la richiesta di giudizio immediato per i 16 indagati che la procura della città emiliana aveva avanzato nei giorni scorsi. Ora gli avvocati difensori hanno due settimane di tempo per scegliere se chiedere un rito alternativo oppure andare a dibattimento (ANSA).