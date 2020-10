A Bologna bar sfida il dpcm e decide di non chiudere

(ANSA) - BOLOGNA, 27 OTT - A Bologna c'è un bar che, nonostante le disposizioni del dpcm, ha deciso di non chiudere alle 18, sfidando le multe che puntualmente riceve. Si tratta del 'Bistrot Bonaccorsi' di Porta Saragozza, che ha esposto un cartello con scritto 'Noi restiamo aperti'.

La prima sera di entrata in vigore del decreto ha apertamente sfidato le norme, prendendo una multa di 400 euro, cosa che non ha fatto desistere il titolare dal continuare a tenere aperto, facendo peraltro il pieno di clienti, arrivati per fare l'aperitivo o mangiare una pizza. "La mia - spiega il titolare Giorgio Perna - è solo in parte una protesta contro la norma che impone la chiusura alle 18, resto aperto anche per devo sopravvivere e non posso permettermi una chiusura". (ANSA).