Covid: 1.146 nuovi casi in E-R, crescono i ricoverati

Sono 1.146 i nuovi contagi da Covid in Emilia-Romagna: un numero sostanzialmente in linea, anche se più basso di qualche unità, con quello di ieri. Per trovarli sono stati fatti 12.083 tamponi. Si contano tre morti: una donna di 95 anni in provincia di Parma e due uomini, uno di 78 e uno di 84 anni in provincia di Modena.

Il 94% dei casi attivi è in isolamento domiciliare perché non necessità di particolari cure, ma tornano a crescere i ricoverati: i pazienti in terapia intensiva sono 93, cinque in più di ieri, quelli negli altri reparti Covid 816 (+59).

Dei nuovi positivi più della metà (668) sono asintomatici e 222 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone La provincia con più contagi è quella di Bologna (267), a seguire Reggio Emilia e Modena (entrambe con 151 nuovi casi).