Covid: salgono ancora i contagi in E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 25 OTT - Nel giorno dell'approvazione del nuovo dpcm che introduce nuove pesanti restrizioni in tutta Italia, crescono ancora i contagi in Emilia-Romagna. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 1.192, appena 12 in più di ieri quando si era segnato il record di contagi in un giorno. Ma rispetto a ieri, come di solito avviene nei fine settimana, è stato fatto un numero molto inferiore di tamponi 9.644, contro circa 17mila.

Rimanendo ai numeri, il bollettino diffuso dalla Regione e aggiornato alle 12 fa segnare un altro record, quello del numero dei casi attivi, ovvero delle persone che attualmente è certificato che abbiano il Covid: sono infatti 14.828, anche se il 94% di loro sono in isolamento a casa, o perché asintomatici o perché presentano sintomi leggeri che non richiedono il ricovero in ospedale. E' probabile che nei prossimi giorni questo numero continui ad aumentare, complicando ulteriormente le già ingolfate attività di tracciamento.

I numeri dei ricoveri, comunque, sono molto lontani da quelli di marzo/aprile: sono 88 (uno in meno di ieri) in terapia intensiva e 757 (+34) negli altri reparti Covid.

Ci sono altri quattro morti: una donna di 97 e un uomo di 80 in provincia di Modena, un uomo di 88 anni in provincia di Piacenza e uno di 87 anni a Imola.

Continuano a preoccupare i focolai: oltre a quelli nelle residenze per anziani, c'è una squadra di calcio che è stata quasi integralmente contagiata. Si tratta della Reggiana, che gioca in serie B, che conta 27 positivi: 21 giocatori, allenatore, vice allenatore e altri quattro membri dello staff.

In attesa che, da domani, entrino in vigore le misure disposte dal governo proseguono comunque i controlli. A Bologna i carabinieri hanno multato una decina di persone, soprattutto giovani, che si rifiutavano di indossare la mascherina. Un normale controllo è invece finito con un aggressione ai militari a Parma, dove un gruppo di giovanissimi ha lanciato bottiglie contro i carabinieri e i loro mezzi. (ANSA).