Covid: oltre mille contagi in Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 24 OTT - Mai, in Emilia-Romagna, si erano registrati più di mille casi di Coronavirus in 24 ore. La soglia è stata superata per la prima volta, con 1.180 nuovi positivi.

Nemmeno nei giorni più drammatici della prima fase si era giunti a un simile livello, ma, all'epoca, i tamponi che si facevano erano infinitamente meno di quelli che fanno adesso, 17.612 solo nell'ultimo giorno.

Il dato è comunque piuttosto allarmante e non solo dal punto di vista 'psicologico'. Anche perché, parallelamente al numero dei casi, continuano a crescere sia quello dei decessi, 10 (4 a Modena, 2 a Ferrara a Reggio Emilia, 1 a Bologna e Parma), che quello dei ricoverati in terapia intensiva, che sono arrivati a 89 (tre in più di ieri), un numero comunque ben lontano da quello di marzo/aprile quando erano stabilmente più di 300. Più della metà dei nuovi casi (619) sono comunque asintomatici e il 94% dei casi attivi è in isolamento a casa.

Se molte Regioni hanno già stretto le maglie dei contatti sociali introducendo nuove restrizioni, l'Emilia-Romagna attende il nuovo dpcm del Governo. Il presidente Stefano Bonaccini è impegnato nel confronto con l'esecutivo, con una richiesta precisa: uniformare le misure sulle restrizioni per avere un comportamento più omogeneo e una comunicazione più efficace. E anche per non creare situazioni come quella denunciata dalla sindaca di Piacenza Patrizia Barbieri, relativa ai centri commerciali: chiusi nel week end in Lombardia, ma aperti nella confinante provincia di Piacenza e quindi a forte rischio assembramenti per una maggiore affluenza.

E mentre le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli (a Bologna i carabinieri hanno multato una decina di giovani e due gestori di bar per violazioni delle norme di prevenzione) a Rimini si è svolta senza particolari tensioni la manifestazione dei 'no-mask'. "Non siamo negazionisti, contestiamo le limitazioni contenute nei dpcm", hanno detto dal palco gli organizzatori di un'iniziativa che ha raccolto circa 200 persone, sorvegliate a vista dalle forze dell'ordine, anche dopo quanto successo a Napoli. Stretta la vigilanza anche sul rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e sull'uso della mascherina. (ANSA).