Covid: 58 positivi in struttura per anziani a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 24 OTT - Sono saliti a 58 i casi di positività al Covid-19 nella struttura per anziani Giovanni XXIII dell'Asp Città di Bologna, in viale Roma. Dopo i 34 emersi lo scorso weekend (28 ospiti, 5 operatori e un addetto del reparto tecnico), altri 24 anziani sono risultati positivi al tampone negli ultimi test, eseguiti ieri dall'Ausl.

Le nuove verifiche, dopo quelle cui erano già stati sottoposti tutti i degenti e il personale, sono state fatte perché un paio di anziani hanno accusato qualche linea di febbre. Secondo l'Asp, anche tutti i nuovi positivi sono asintomatici e in isolamento nelle rispettive stanze, mentre gli operatori sono a casa. L'intera struttura di viale Roma è di fatto 'zona rossa' e già da giorni le visite sono state sospese.

A quanto si apprende, nella struttura si starebbero approntando speciali box in plexiglass che potrebbero permettere, nei prossimi giorni, ai parenti di fare visita agli anziani in sicurezza. (ANSA).