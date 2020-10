A Bologna un 'viaggio nel tempo' per celebrare la mortadella

(ANSA) - BOLOGNA, 24 OTT - Anche quest'anno, nonostante la pandemia, si festeggia oggi il 'Mortadella Day', per celebrare il compleanno della mortadella Bologna Igp, nel giorno in cui il cardinal Girolamo Farnese, nel 1661, firmò l'editto che ne disciplinava la produzione. Visto il periodo di incertezza legato al virus, il Consorzio italiano tutela mortadella Bologna, ha creato una rievocazione storica all'aperto, senza la presenza di pubblico, in condizioni di distanziamento e sicurezza.

Guidata da Franz Campi (attore, sceneggiatore e, per questa speciale occasione, anche regista) la rievocazione storica è andata in scena, in modo itinerante, per le strade del centro di Bologna. Partendo da Palazzo Pepoli, sede del primo spazio museale dedicato alla mortadella Bologna, si sono ripercorse le principali tappe della storia di questo salume. Attori e figuranti in abiti d'epoca hanno portato in scena un vero e proprio 'viaggio nel tempo', che si è concluso piazza Maggiore con l'incontro tra il cardinale Girolamo Farnese, interpretato dall'attore bolognese Andrea Roncato, e Corradino Marconi, presidente del Consorzio di tutela, in un simbolico passaggio di consegne tra chi, per primo, si è impegnato con l'editto a sancire e legiferare sulla corretta procedura di produzione della mortadella e chi, raccogliendone il testimone, guida oggi il Consorzio nell'impegno costante per la promozione, tutela e valorizzazione della mortadella Bologna Igp, in Italia e nel mondo. (ANSA).