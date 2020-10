La Cassa di Risparmio di Cento passa al Gruppo Credito Emiliano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 23 OTT - Cassa di Risparmio di Cento passa al Gruppo Credem. Il Credito Emiliano ha siglato stamattina un accordo quadro finalizzato a realizzare la fusione per incorporazione. Le negoziazioni erano state avviate a fine aprile scorso con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento assieme alla sua Holding Cr Cento. Il gruppo ferrarese - realtà bancaria con oltre 160 anni di storia - a fine 2019 serviva oltre 87.000 clienti con una rete di 47 filiali tra le province di Ferrara, Modena, Bologna e Ravenna con una raccolta complessiva per 3,7 miliardi di euro.

"Questa operazione - commenta Lucio Igino Zanon di Valgiurata, presidente di Credito Emiliano - vede il Gruppo Credem ritornare protagonista con un'operazione straordinaria di aggregazione, sia per la qualità della realtà che confidiamo di integrare presto all'interno del nostro gruppo bancario. Negli ultimi anni abbiamo perseguito una strategia espansiva di crescita che ci ha permesso, nel corso degli ultimi 10 anni, di incrementare i prestiti ed i finanziamenti ai nostri clienti del 54%, pari a 9,6 miliardi di euro, ed i depositi di quasi il 120% per oltre 15,2 miliardi".

"Questo accordo è il raggiungimento di una tappa importante del processo di diversificazione patrimoniale necessaria per mettere la Fondazione stessa nelle condizioni di poter perseguire al meglio la propria missione statutaria", aggiunge la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, Raffaella Cavicchi. (ANSA).