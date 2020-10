F1: il Volo canterà l'Inno di Mameli a Imola

Sarà il Volo a cantare l'Inno di Mameli prima della partenza del gran premio di Formula Uno dell'Emilia-Romagna, in programma domenica 1 novembre all'autodromo del Santerno di Imola.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, da sempre appassionati di Formula 1, si sono detti fieri di rappresentare l'Italia. "È un onore per noi - dicono - essere stati invitati al Gran Premio e interpretare ancora una volta l'Inno di Mameli, ogni volta che abbiamo avuto questa opportunità non è stato facile nascondere l'emozione. Ringraziamo il presidente di Formula Imola Uberto Selvatico Estense e facciamo un grande in bocca al lupo a tutti i piloti". (ANSA).