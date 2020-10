Calcinaccio su auto in A1, coordinatore FdI E-R all'ospedale

Il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia dell'Emilia-Romagna Michele Barcaiuolo è ricoverato all'ospedale di Baggiovara, dopo essere stato coinvolto in un grave incidente sull'autostrada A1 in un tratto modenese, non lontano da Modena Sud. Il politico modenese non sarebbe in pericolo di vita, ma la prognosi è riservata.

L'auto sulla quale viaggiava l'esponente di Fratelli d'Italia, che occupava il posto del passeggero, è stata centrata da un calcinaccio di grosse dimensioni. La macchina sarebbe stata centrata da un pezzo di copertura di un giunto autostradale sollevato da un tir, come un grosso sasso, che ha centrato il veicolo del politico modenese.