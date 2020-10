Torna Visioni Italiane, vetrina cinema italiano indipendente

(ANSA) - BOLOGNA, 22 OTT - Dopo otto mesi di stop riprende il viaggio la 26/a edizione di 'Visioni Italiane' in programma dal 26 ottobre al 3 novembre al Cinema Lumière della Cineteca di Bologna.

La storica vetrina del cinema italiano indipendente, capace di scovare quelli che diventeranno gli autori del futuro, torna con i suoi concorsi dedicati ai corto e mediometraggi di fiction e ai documentari, e raccoglie, attraverso incontri e tavole rotonde, gli autori più sensibili del panorama contemporaneo.

Visioni Italiane è promosso dalla Cineteca di Bologna, con il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Emilia-Romagna e il sostegno di alcuni sponsor. Il programma ai lavori in concorso affianca molti eventi speciali, tra i quali Uberto Pasolini con l'anteprima del suo nuovo film Nowhere Special; Gianni Amelio con il restauro del suo film d'esordio nel 1970, La fine del gioco; Alice Rohrwacher e lo street artist Jr presentano in anteprima il loro cortometraggio a quattro mani, Omelia contadina, dal 2 novembre nelle sale italiane grazie alla Cineteca di Bologna, che lo distribuisce assieme al restauro di Accattone di Pier Paolo Pasolini.

Molte anche le anteprime tra cui Maternal di Maura Delpero, La voliera di Bagya D. Lankapura (Premio Gianandrea Mutti-Il cinema migrante), La guaritrice di Mohamed Zineddaine, Allons Enfants di Giovanni Aloi, Life as a B-Movie: Piero Vivarelli di Fabrizio Laurenti e Nick Vivarelli, Est-Dittatura last minute di Antonio Pisu.