Teatro: proseguono appuntamenti 'Bimbi al Duse' a Bologna

Prosegue anche a novembre la quarta edizione della rassegna 'Bimbi al Duse con Conad', in scena al Teatro Duse di Bologna dal 15 settembre scorso e accolta per i primi sette appuntamenti da ripetuti sold out.

L'iniziativa, dedicata gli spettatori dai tre anni in su e alle loro famiglie, vede protagonisti gli attori della compagnia Fantateatro, diretta da Sandra Bertuzzi. Il ciclo di letture animate offre l'emozione unica di ascoltare tutti insieme le più belle storie della narrativa internazionale per ragazzi.

I quattro nuovi appuntamenti, in agenda sempre il martedì alle ore 18, sono il 3 novembre con le avventure dell'intrepida Dorothy ne 'Il Mago di Oz' di Lyman Frank Baum, il 10 novembre con 'Il coccodrillo enorme' creatura fantastica nata dalla penna di Roald Dahl e il 17 novembre con 'L'incredibile storia di Lavinia', la moderna fiammiferaia di Bianca Pitzorno. Il 24 novembre, infine, spazio all'orsacchiotto più celebre del mondo con 'Le avventure di Winnie Puh' di Alan Alexander Milne.

(ANSA).