Covid: in E-R 671 nuovi contagi e otto morti

Crescono anche in Emilia-Romagna i contagi al Covid: nelle ultime 24 ore sono 671 i nuovi positivi, ma aumentano anche i tamponi che hanno raggiunto il numero record di 17.165. Otto persone sono morte: una donna di 85 e un uomo di 81 anni a Bologna, una donna di 84 e un uomo di 86 anni a Modena, un uomo di 87 e uno di 68 anni (residente in provincia di Lodi) a Piacenza, un uomo di 84 a Parma e uno di 90 anni a Reggio Emilia.

Continuano a crescere i ricoveri: sono 86 i pazienti in terapia intensiva, otto in più di ieri, e 596 negli altri reparti Covid, 65 in più.

Dei nuovi positivi, 305 sono asintomatici, 159 persone erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone e 191 sono state individuate nell'ambito di focolai già noti. La provincia con più contagi è quella di Bologna (172), a seguire Rimini (100) e Reggio Emilia (82). (ANSA).