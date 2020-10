Dal Festival Angelica in scena Shaloma Locomotiva Orchestra

(ANSA) - BOLOGNA, 20 OTT - Il Festival Angelica di Bologna lo ha commissionato, i festival Aperto di Reggio Emilia e L'altro suono di Modena lo porteranno in scena in prima assoluta il 24 ottobre e il 2 novembre al Teatro Valli e al Pavarotti: si tratta del progetto 'Shaloma Locomotiva Orchestra 44+1' del musicista e compositore Mirco Mariani, poliedrico sperimentatore della forma-canzone, dedicato alle possibilità espressive che nascono e gravitano intorno alla canzone.

L'orchestra a formazione variabile di Mirco Mariani, Shaloma Locomotiva, si esibisce per la prima volta insieme ai cantanti Francesco Bianconi (Baustelle) e Mauro Ermanno Giovanardi (La Crus), al trombettista Paolo Fresu e al virtuoso di Trautonium Peter Pichler, oltre a un nucleo di suoi collaboratori abituali e a un ensemble di 33 elementi dell'Orchestra dell'Emilia-Romagna Arturo Toscanini e della neonata Toscanini NEXT, composta da giovani musicisti under 35.

Con Shaloma Locomotiva Orchestra 44+1 verrà eseguita una selezione di brani tratti da tutte le produzioni di Mariani, un programma di canzoni scomposte e ricomposte, in un incontro-scontro tra la classicità dell'orchestra e il suono impalpabile di strumenti fuori dall'ordinario, spostando i confini della forma canzone in luoghi ancora da esplorare.

I tre festival emiliani, da sempre impegnati nel campo della musica contemporanea, collaborano da molti anni e insieme hanno coprodotto progetti dedicati ad alcuni dei più grandi musicisti e compositori della scena internazionale, da Karlheinz Stockhausen a Ornette Coleman, da Cecil Taylor Heiner Goebbels.

(ANSA).