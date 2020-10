Crolla muretto a Bologna, feriti due studenti

Due studenti che erano su un terrazzino sono rimasti feriti nel crollo di un muro, avvenuto verso le 13 in un edificio di via del Borgo San Pietro, a Bologna. Nell'area condominiale è allestito un cantiere edile e, dalla prima ricostruzione, durante una manovra una gru avrebbe inavvertitamente urtato un muro divisorio, al di là del quale si trova il terrazzo di un'altra abitazione, dove si trovavano alcuni ragazzi. I mattoni e i detriti del muro sono finiti addosso ai due studenti, uno dei quali avrebbe riportato ferite piuttosto serie. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e portati in ospedale. Uno è grave. I Carabinieri hanno svolto, insieme ai Vigili del Fuoco, un lungo sopralluogo nell'area dove si è verificato l'incidente. Il cantiere edile e il terrazzino danneggiato dal crollo sono stati posti sotto sequestro.