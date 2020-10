Abbattuta una delle 3 croci sul Monte Calvario

È stata trovata abbattuta, per motivi ancora ignoti, una delle tre croci sulla vetta del Monte Calvario (o anche detto appunto Monte delle Tre Croci) a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. A scoprirlo stamattina la polizia municipale durante un sopralluogo. Si tratta di uno dei manufatti storici più simbolici del paese che diede i natali a Matteo Maria Boiardo autore del celebre poema 'L'Orlando Innamorato'. Il luogo dove si innalzano le croci, riconosciuto dai residenti come 'il balcone panoramico sulla città' e ritenuta la cartolina di Scandiano, sorge però su un'area privata. Ad annunciare il danneggiamento il sindaco Matteo Nasciuti.

"Ci siamo svegliati con questa ferita al cuore nel nostro luogo tra i più identitario - Abbiamo immediatamente contattato la proprietà per chiedere di poter intervenire tempestivamente per il ripristino. Parallelamente alle indagini per comprendere le ragioni della caduta della croce, è partita anche un'autentica colletta spontanea tra cittadini e imprese per contribuire alla riqualificazione complessiva di un'opera così significativa per la nostra comunità che vuole essere protagonista della tutela di un pezzo della loro storia". Il Monte delle Tre Croci (349 metri di altezza) prende il nome dalle tre croci, simbolo della redenzione. Si presume esistessero già prima del XVII secolo. Il monte era meta di processioni durante la settimana Santa.